Найкращі способи для підвищення працездатності

У житті кожної людини бувають такі дні, коли вона в ударі і всю заплановану роботу виконує за лічені години, ну а бувають такі періоди, коли працездатність знаходиться практично на нулі. Тоді нам доводиться переступати через себе і прикладати чимало зусиль, щоб виконати все заплановане. Щоб в житті траплялося менше таких періодів, британські вчені пропонують слідувати деяким правилам, які допомагають підвищувати працездатність і швидше досягати бажаних результатів, пише scienceblog.ru.

Група вчених з Ноттінгемського університету провела невелике дослідження, в ході якого з'ясували, що треба робити людині, щоб не втрачати свою працездатність.

У проведеному експерименті взяли участь кілька тисяч чоловік різного віку. Їм запропонували взяти участь у кількох дослідах, спрямованих на підвищення продуктивності праці. У результаті вченим після обробки всіх даних вдалося визначити кілька найбільш ефективних способів, що дозволяють людині протягом всього дня залишатися енергійним.

Як не дивно, але ці способи виявилися дуже простими, так що дотримуватися їх може абсолютно будь-яка людина незалежно від роду занять і займаної посади.

Читайте такожПохвала в стресовій ситуації підвищує продуктивністьОтже, вчені радять для досягнення кращих результатів у роботі щоранку робити зарядку, причому приділяти цьому потрібно не менше 30 хвилин. Щодня людині обов'язково потрібно випивати мінімум 250 мл води, а ще краще 2 літра. Також рекомендується скоротити проведення часу перед телевізором або за комп'ютером. Якщо ж робота нерозривно пов'язана з ПК, то щогодини потрібно влаштовувати собі невеликі перерви.

Дуже велике значення має для людини сніданок, тому потрібно подбати про те, щоб він був повноцінним і містив якомога більше вітамінів.

На працездатність людини ще впливає її робоче місце, тому по закінченні робочого дня обов'язково потрібно привести його в порядок, щоб на наступний ранок було приємно знову приступати до роботи.