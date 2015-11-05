Інтенсивні прогулянки нормалізують вагу ефективніше, ніж заняття у спортзалі

Прогулянка у відносно швидкому темпі корисніша, ніж походи в спортзал, з точки зору підтримки нормальної ваги. Це показало дослідження Лондонської школи економіки. За словами вчених, жінки різного віку і чоловіки старше 50 років, які регулярно ходили понад 30 хвилин, важили менше за тих, хто активно тренувався (бігав або займалася на велотренажері).

Любителів прогулянок також порівнювали з людьми, які виконували важку роботу по дому або взагалі працювали руками. Оцінювався не тільки Індекс маси тіла, але і окружність талії. І в цьому випадку швидка прогулянка була ефективнішою, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Згідно зі статистикою і прогнозами, до 2025 року число людей з ожирінням зросте до трьох чвертей від усього дорослого населення. Лікарі зазвичай рекомендують витрачати мінімум 150 хвилин в тиждень на фізичну активність помірної інтенсивності. Але тепер стає зрозуміло, на яку саме активність краще витрачати час.