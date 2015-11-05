Неправильне харчування дуже швидко призводить до метаболічних порушень

У новому дослідженні лише одного калорійного продукту виявилося достатньо, щоб погіршити стан людей з метаболічним синдромом. А у здорових учасників після короткого періоду переїдання порушувався обмін речовин. Дослідники провели експеримент за участю 19 добровольців, розповідає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

В першу групу увійшли 10 здорових осіб, а в другу - 9 добровольців з метаболічним синдромом або двома і більше факторами ризику серцево-судинних захворювань, такими як високі рівні холестерину, цукру, ліпідів у крові, гіпертонія і абдомінальний жир. До і після вживання жирного молочного коктейлю в учасників взяли зразки крові.

Вчені виміряли рівні 61 биомаркера в крові добровольців, включаючи рівні глюкози і холестерину. Фахівці помітили, що біохімічні процеси, пов'язані з метаболізмом цукру, жирів і запаленням, в учасників з метаболічним синдромом перебігали неправильно.

Також дослідники попросили здорових добровольців протягом 4 тижнів з'їдати на 1300 калорій в день більше. Учасники повинні були вживати шкідливі продукти, наприклад, шоколадні батончики, пироги і чіпси. Потім фахівці знову вивчили біомаркери в крові добровольців. Гормони, що регулюють метаболізм жирів, глюкози і запалення, змінилися. Схожі зміни відбуваються на початку процесу розвитку метаболічного синдрому.