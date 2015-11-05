У США схвалено новий препарат для лікування важких форм астми / pharmapolis.net

Препарат, схвалений для застосування серед пацієнтів старше 12 років, з'явиться на ринку під торговим найменуванням Нукала (Nucala), йдеться в прес-релізі FDA, пише remedium.ru.

У ході клінічних досліджень було показано, що при введенні мемолизумаба раз в чотири тижні у пацієнтів спостерігається зниження частоти тяжких астматичних нападів в середньому на 50%. Також на тлі нового препарату знижується потреба у інгаляційних кортикостероїдів.

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Найбільш поширеними побічними ефектами мемолизумаба є головні болі, запальна реакція в місці ін'єкції, біль в спині і втому.

Меполизумаб є моноклональным антитілом до інтерлейкіну-5 (IL-5), що стимулює ріст і активність еозинофілів. У вересні цього року мемолизумаб був рекомендований до схвалення в ЄС. Очікується, що остаточне рішення Європейське медичне агентство (EMA) озвучить до кінця поточного року.