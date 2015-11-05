У США схвалено новий препарат для лікування важких форм астми
Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) зареєструвала мемолизумаб, розроблений компанією GlaxoSmithKline, для терапії важких форм еозинофільної бронхіальної астми.
Препарат, схвалений для застосування серед пацієнтів старше 12 років, з'явиться на ринку під торговим найменуванням Нукала (Nucala), йдеться в прес-релізі FDA, пише remedium.ru.
У ході клінічних досліджень було показано, що при введенні мемолизумаба раз в чотири тижні у пацієнтів спостерігається зниження частоти тяжких астматичних нападів в середньому на 50%. Також на тлі нового препарату знижується потреба у інгаляційних кортикостероїдів.
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Найбільш поширеними побічними ефектами мемолизумаба є головні болі, запальна реакція в місці ін'єкції, біль в спині і втому.
Меполизумаб є моноклональным антитілом до інтерлейкіну-5 (IL-5), що стимулює ріст і активність еозинофілів. У вересні цього року мемолизумаб був рекомендований до схвалення в ЄС. Очікується, що остаточне рішення Європейське медичне агентство (EMA) озвучить до кінця поточного року.