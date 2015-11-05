Чим небезпечний тривалий перегляд телевізора

Вчені США: тривалий перегляд телевізора підвищує ризик смерті від 8 найбільш поширених причин / rusbase.vc

Раніше вже було доведено зв'язок між пристрастю до "блакитного екрану" і погіршенням здоров'я, проте в новому дослідженні було вперше показано, що збільшення часу перегляду телевізора пов'язано з підвищенням ризику смерті від восьми найбільш поширених причин, серед яких рак і серцево-судинні захворювання, пишуть Новини Ізраїлю.

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Дослідження 221.000 жителів США у віці 50-71 років, які не страждають хронічними захворюваннями, показало, що тривалий перегляд телепередач підвищує ризик смерті від цукрового діабету, грипу, пневмонії, хвороби Паркінсона і захворювань печінки.

Вчені пояснюють цей зв'язок зниженням рухової активності і відзначають, що перегляд телепрограм 3-4 години на день підвищують ризик смерті на 15% у порівнянні з тими, хто дивиться телевізор менше години дня. Ті, хто дивиться телевізор 7 і більше годин, підвищують ризик смерті на 47%.

Дослідники виявили, що негативний вплив тривалого перегляду телевізора проявляється як у фізично активних, так і у малорухливих людей, а фізичні вправи не здатні повністю усунути негативний вплив, що спричиняє "сидячий" спосіб життя.