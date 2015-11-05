Дефіцит клітин крові може бути симптомом раку
17:08, 05 листопада 2015Зарубіжні новини
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Це твердження вірне лише в тому разі, якщо малу кількість тілець не вдається пояснити жодними іншими причинами.
062.ua
Дефіцит одного або декількох видів клітин крові (цитопенію) не завжди просто пояснити, пише Здоров'я. Виявляється, досить часто (у 35% випадків), якщо не виходить знайти причину зниження кількості клітин крові, вона прихована у генетичних мутаціях. Вони накопичуються в клітинах крові, а також у клітинах червоного кісткового мозку — там, де елементи крові утворюються. Зміна генотипу лейкоцитів у даному випадку може вказувати на те, що у людини підвищена ймовірність раку крові (правильна назва цієї групи станів — гемобластози).
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