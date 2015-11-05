Заняття танцями поліпшує стан здоров'я

Випробовуваних навчили танцювальним рухам, що вимагає різних зусиль і синхронності, пише medportal.ru. Потім дослідники виміряли больовий поріг, різко стискаючи манжету для вимірювання артеріального тиску.

Виявилося, що чим більш узгодженими були танцювальні па і чим більше рухів всього тіла виконував випробуваний, тим вище був його больовий поріг і краще ставлення до інших учасників групи.

Як пишуть вчені, спільні заняття танцями в групі, що вимагають великої кількості енергії, можуть незалежно викликати секрецію ендорфінів, які блокують больові відчуття, а також покращувати соціальні зв'язки.