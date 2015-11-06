FDA дозволила застосування антиретровірусного препарату на основі проліки тенофовіра

17:45, 06 листопада 2015
Зарубіжні новини
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Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалила застосування комбінованого антиретровірусного препарату Дженвоя (Genvoya), розробки компанії Gilead.

guardianlv.com

Новий лікарський засіб призначений для лікування ВІЛ-інфекції у пацієнтів старше 12 років (маса тіла пацієнта повинна перевищувати 35 кг). Кожна таблетка Дженвоя містить елвитегравір (150 мг), кобицистат (150 мг), емтрицитабін (200 мг) і тенофовір алафенамід (10 мг).

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Ефективність і безпека застосування препарату була підтверджена результатами чотирьох клінічних випробувань, які пройшли за участі 3,71 тис. пацієнтів. Так, минулого місяця Gilead опублікувала підсумки КД, продемонстрував, що Дженвоя має схожу ефективність з попереднім антиретровірусним препаратом компанії Стрибилдом (Stribild), але володіє кращим профілем безпеки.

Тенофовір алафенамід є проліками тенофоріра. Механізм дії тенофовіра алафенаміда аналогічний тенофовіру, але у дослідженнях було показано, що у порівнянні з останнім, порівнянна противірусна активність тенофовіра алафенаміда спостерігається при введенні в 10 разів менших доз.

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У кінці минулого року Gilead підписала угоду з Mylan про надання прав на виробництво та розповсюдження Дженвоя на території 112 країн. В умовах договору прописано, що після того, як тенофовір алафенамід буде схвалений FDA, Gilead надасть Mylan інформацію про процес виробництва лікарського препарату.

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