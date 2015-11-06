Депресія руйнує пам'ять і гальмує процес мислення - вчені

Про це йдеться у науковому журналі The Journal of Affective Disorders, пишуть Новини Ізраїлю.

У цьому експерименті брали участь в якості піддослідних 75 студентів, у 30 з яких діагностована депресія в різних стадіях, а інші були душевно здоровими. "Депресантів" дослідники розділили на дві підгрупи, і першу просили запам'ятати послідовність цифр, а через деякий час її відтворити. Друга підгрупа виконувала точно таке ж завдання, але тільки після того, як психологи провокували їх на депресивні роздуми, зачитуючи, наприклад, інформацію про підвищення рівня безробіття серед випускників університету. Аналогічні завдання давалися і групі здорових учасників.

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Ті з учасників, які запам'ятовували цифри після вислуховування негативних текстів, на 31% гірше відтворювали інформацію, ніж здорові випробовувані в тих же умовах. Аналогічне співвідношення спостерігалося і між двома підгрупами студентів.

Вчені відзначають, що розвиток депресивних реакцій провокує навколишнє середовище, але вона впливає лише на тих людей, хто схильний до такого типу реагування.

Дослідники також дійшли висновку, що нав'язливі негативні думки виявляються руйнівними для процесу запам'ятовування, оскільки об'єм оперативної пам'яті обмежений і у мозку, охопленого роздумами про тлінність земного, не вистачає ресурсів на вирішення інших завдань.