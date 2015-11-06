Вітамін С успішно бореться з раком

Подібні твердження висловлювалися і раніше, проте до останнього часу механізм дії вітаміну С на пухлини залишався погано вивчений, пише Медпортал.

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Антиоксиданти входять до складу багатьох продуктів та косметичних засобів. Вони борються з вільними радикалами, які є однією з причин виникнення раку.

Автори з'ясували, що вітамін С здатний розпізнавати і знищувати пухлинні клітини товстої кишки, що несуть мутації генів KRAS і BRAF. Ці мутації приводять до збільшення продукції клітинами білка GLUT1, що, в свою чергу викликає нагромадження в клітинах великої кількості дегідроаскорбіновою кислоти – окисленої форми вітаміну С. Надмірне збільшення концентрації цієї сполуки в клітинах і викликає загибель пухлинних клітин.

Дослідники провели серію експериментів на мишах, які страждають пухлинами кишечника. Тваринам вводили високі дози вітаміну С, еквівалентні кількості, міститься в 300 апельсинах. Це призводило до уповільнення пухлинного росту і ніяк не впливало на здорові тканини.

Найближчим часом автори планують розробити терапію на основі вітаміну С для боротьби з раком і перевірити її ефективність.