В Іраку понад 2200 людей заразилися холерою - ООН

“Дитячий фонд ООН повідомляє, що в Іраку вживають термінові зусилля з захисту общин і сімей від спалаху холери, якої заразилися вже понад 2200 чоловік по всій країні. За останніми оцінками, приблизно 20% з них діти. Агентство стурбоване, що захворювання може поширитися через недавні дощі та проблеми щодо відсутності безпеки", - цитує представника ООН російська служба ВВС.

Кількість хворих поступово зростає. Станом на 20 жовтня вона становила 1800 осіб. Осередки епідемії розташовані в районі Багдада і в провінції Бабіль. Через спеку і використання іракцями брудної води захворювання швидко поширюється.

У 2007 році в Іраку мала місце епідемія холери. Тоді заразилися більш як 4 тисячі осіб, із яких 24 померли. У 2012 році спалах холери стався в місті Кіркук на півночі країни - захворіли близько 300 жителів, але смертельних випадків не було.