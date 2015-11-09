Добавки з омега-3 неефективні при депресії

Не секрет, що жирні кислоти омега-3 дуже корисні для здоров'я. Вони містяться в жирній рибі, наприклад, тунці, морепродуктах, деяких горіхах і насінні. Не так давно фахівці з'ясували: жирні кислоти омега-3 здатні вилікувати безліч психічних захворювань, включаючи розлади аутистичного спектру (РАС), шизофренію і депресію.

Однак, за словами дослідників з Борнмутського університету, від депресії кислота омега-3 не рятує, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Вчені проаналізували дані 26 досліджень за участю в загальній складності 1458 осіб. Деяким добровольцям давали капсули з омега-3, а іншим - плацебо.

Депресивних симптомів у людей, що приймали добавки, виявилося менше, ніж у тих, кому давали плацебо. Але, на жаль, ефект був незначним. Так, судячи з усього, вилікувати депресію добавками з омега-3 неможливо.