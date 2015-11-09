Спалах холери в Іраку може перерости в регіональну епідемію - ЮНІСЕФ
13:44, 09 листопада 2015Зарубіжні новини
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Холера, спалах якої зафіксовано на території Іраку, почала поширюватися на Сирію, Кувейт і Бахрейн.
REUTERS
За оцінками ЮНІСЕФ, зростання захворюваності може перерости у регіональну епідемію, пише Ремедіум.
З вересня цього року на холеру в Іраку заразилися 2,2 тис. пацієнтів, з яких 6 померло. Також, за даними ЮНІСЕФ, окремі випадки захворювання зафіксовані в Кувейті, Бахрейні та Сирії.
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Фахівці попереджають, що загроза подальшого розповсюдження холери залишається високою, так як в грудні очікується високий наплив паломників до Іраку, які бажають взяти участь у релігійних церемоніях, присвячених поминанню імама Хусэйна.
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