Спалах холери в Іраку може перерости в регіональну епідемію - ЮНІСЕФ

За оцінками ЮНІСЕФ, зростання захворюваності може перерости у регіональну епідемію, пише Ремедіум.

З вересня цього року на холеру в Іраку заразилися 2,2 тис. пацієнтів, з яких 6 померло. Також, за даними ЮНІСЕФ, окремі випадки захворювання зафіксовані в Кувейті, Бахрейні та Сирії.

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Фахівці попереджають, що загроза подальшого розповсюдження холери залишається високою, так як в грудні очікується високий наплив паломників до Іраку, які бажають взяти участь у релігійних церемоніях, присвячених поминанню імама Хусэйна.