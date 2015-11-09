Втрату мови внаслідок інсульту можна компенсувати - дослідження

Зазвичай центри мовлення розташовані у лівій півкулі. Нещодавно було показано, що після їх відмови мовну функцію може взяти на себе права півкуля, пише Здоров'я. Це відбувається навіть у літніх, чий мозок не особливо пластичний.

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Дослідження,опубліковане в журналі Brain, показує: у людей, які відновили втрачену після лівостороннього інсульту здатність говорити, збільшений обсяг сірої речовини в правій півкулі, він розташований симетрично центру мови в лівій півкулі. Раніше вважалося, що робота правої півкулі після такого інсульту в основному заважає відновленню мови.

Автори дослідження тепер намагаються зрозуміти, яка частина мозку бере на себе функції розпізнавання мови після інсульту. Адже для того, щоб зв'язно говорити, потрібно розуміти сказане собою та іншими.