Чим шкідлива одна безсонна ніч

Група вчених з Медичного центру Седарс-Синай (Cedars-Sinai Medica lCenter) на чолі з Джосин Бруссард (Josiane Broussard) з'ясували, що і зловживання їжею з високим вмістом жирів протягом півроку, і одна ніч без сну, однаково впливають на чутливість до інсуліну. Щоб з'ясувати це, дослідники провели ряд експериментів на собаках, пише Медпортал. Американські вчені з Корнельського університету (Cornell University) виявили, що газована вода, чіпси, гамбургери та інша шкідлива їжа, зовсім не є причиною епідемії ожиріння в США.

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Зниження чутливості до інсуліну призводить до збільшення продукції цього гормону, необхідного для підтримки стабільного рівня глюкози в крові. Це може стати причиною розвитку метаболічного синдрому або діабету 2 типу.

В експерименті брало участь 8 собак. До початку дослідження та після його закінчення вчені виміряли у тварин чутливість до інсуліну, провівши глюкозо-толерантний тест. Виявилося, що одна безсонна ніч викликала зменшення цього показника на 33%, а піврічна дієта з високим вмістом жирів призвела до його зниження на 21%. У тому випадку, якщо собак позбавляли сну після шестимісячного вживання фастфуду, чутливість до інсуліну не змінювалася.

Автори припускають, що така залежність може бути характерна не лише для собак, але і для людей. Найближчим часом дослідники планують з'ясувати, який механізм розвитку зниження чутливості до інсуліну і чому нестача сну мала такий же вплив як і тривале вживання шкідливої їжі.