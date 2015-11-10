Психологи радять інтровертам триматися подалі від соцмереж

Нове дослідження показало: Facebook більше підходить екстравертам, ніж інтровертам. На думку вчених з Нової Зеландії, інтроверти, спостерігаючи за активністю друзів, часто вважають себе непотрібними. В експерименті брали участь 6428 осіб старше 18 років, розповідає meddaily.ru з посиланням на Prothom Alo.

Дослідження показало: люди, які мали пару, чоловіки і екстраверти частіше відчували себе "своїми" в Facebook в порівнянні з інтровертами, самотніми людьми і жінками. Ці категорії виявилися особливо схильні до почуття самотності. Інтроверти часто відчували себе зайвими в реальному житті, а Facebook значно посилював це відчуття. Психологи рекомендують інтровертам обмежити віртуальне коло спілкування. За словами вчених, краще додавати в Facebook тільки найближчих друзів.

Фахівці вважають: інтроверти недостатньо активно використовують свій профіль у соціальних мережах. Вони воліють просто дивитися. На відміну від них, екстраверти постійно залучені до життя друзів. Facebook вони використовують для розширення кола спілкування. Помічено, що екстраверти набагато частіше оновлювали статус і посилають більше повідомлень.