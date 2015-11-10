Ліки вперше ввели безпосередньо у мозок за допомогою ультразвуку

Про це повідомляє видання The Motherboard, пише lenta.ru.

Гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ) — це клітинний фільтр між кровоносною та центральною нервовою системами, що захищає мозок від проникнення мікробів, токсинів і небезпечних для цього органу факторів імунної системи. Через ГЕБ у мозок проникають лише поживні речовини, а у зворотний бік — виводяться продукти життєдіяльності нервової тканини.

Лікарі з лікарні Університету Саннібрук провели операцію, в ході якої хіміотерапевтичні препарати пройшли через ГЕБ з допомогою ультразвуку. Вони ввели ліки внутрішньовенно, разом з крихітними бульбашками повітря, а потім змусили бульбашки розширюватися і здуватися в потрібних ділянках мозку. Так медики створили невеликі дірки в мережі клітин ГЕБ — досить широкі для того, щоб ліки не потрапили в мозок. Самі ж бульбашки залишаються в кровоносній системі і зникають через кілька хвилин, доходячи до легень. Діри в ГЕБ заростають через 8-12 годин.

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Якщо подальші експерименти підтвердять ефективність процедури, у лікарів радикально розширяться можливості лікувати захворювання мозку. Поки що (через ГЕБ) їм доводиться давати пацієнтам величезні дози препаратів, сподіваючись на те, що частина їх як дійде до мозку (і погоджуючись з неминучими побічними ефектами).

За словами автора нової технології Куллерво Хининена (Kullervo Hynynen), близько 98 відсотків молекул, здатних брати участь в лікуванні мозку, нездатні подолати ГЕБ — наприклад, антитіла, що прибирають бляшки, пов'язані з хворобою Альцгеймера, або стовбурові клітини, здатні допомогти від інсульту.

Інші методи обходу ГЕБ відрізняються слабкою ефективністю і небезпекою для здоров'я. Вчені також пропонували використовувати магнітні наночастинки і «троянські молекули», маскуючі антитіла під білки.