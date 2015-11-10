Свиняче сало виявилося кориснішим за оливкову олію

Фахівці довгий час рекомендували вживати в їжу рослинні олії. Однак з'ясувалося, що при нагріванні вони виділяють велику кількість токсичних хімічних сполук. Ці альдегіди можуть викликати рак, хвороби серця і навіть слабоумство. Нове дослідження показало: корисніше готувати їжу на свинячому салі, вершковому або кокосовому маслі. До такого висновку прийшли вчені з Університету Де Монфорта після 20 років спостережень, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники виявили: риба, приготовлена на кукурудзяній або соняшниковій олії, містить в 200 разів більше токсичних альдегідів, ніж рекомендується міжнародними стандартами безпеки. Між тим, раніше експерти рекомендували віддавати перевагу саме поліненасиченим жирам.

Справа в тому, що при нагріванні всі олії вступають в одні і ті ж хімічні реакції. Але поліненасичені жири, що містяться, наприклад, в оливковій олії, виділяють набагато більше токсичних сполук, ніж мононенасичені жири. Насичені жири виявилися найбільш безпечними. Токсичні побічні продукти призводять до таких проблем, як рак, вади розвитку при вагітності, запалення, хвороби серця, виразка шлунка і гіпертонія.

Продукти окислення ліпідів здатні накопичуватися в організмі і чинити негативний вплив на здоров'я через якийсь час. В першу чергу, вчені рекомендують відмовитися від смаженої їжі. Так як більшості людей це не під силу, слід вибирати для приготування їжі правильне масло. Наприклад, кокосове. Воно містить до 90% насичених жирів, які безпечні для здоров'я.