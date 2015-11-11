Вчені склали "рецепт" стрункості на кожен день

Поїздки в переповнених автобусах з контейнерами приготовленої на обід їжі можуть здатися не найприємнішою частиною робочого життя, але нові дослідження показали, що секрет здоров'я і стрункості полягає у відмові від автомобіля і харчуванні домашньою їжею, пишуть Новини Ізраїлю, посилаючись на видання The Telegraph.

Вчені з Гарвардського університету, аналізуючи смакові звички і вагу понад 100 тисяч осіб протягом 36 років, встановили: щотижневе вживання 11 обідів або вечерь, приготованих самостійно, знижує ризик розвитку діабету другого типу на 13%.

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Японським дослідникам з Осаці в ході вивчення способу життя понад 5 тисяч чоловіків і жінок середнього віку вдалося встановити, що використання громадського транспорту замість автомобіля знижує ризик розвитку діабету на 34%, високого аретріального тиску – на 27%, і на 44% – надмірної ваги. Більш того, згідно з отриманими даними, пасажири автобусів і поїздів мають менший ризик розвитку діабету і високого тиску, ніж пішоходи і велосипедисти.

У ході третього дослідження вчені з Онтаріо (Канада) вивчили 1.057 пар і виявили, що люди, які ходять за покупками пішки, у 2 рази рідше стикаються з високим тиском, ніж ті, кому доводиться їхати в магазин на автомобілі.

Результати трьох досліджень показали, що проживання навіть в декількох хвилинах ходьби від автобусної зупинки або залізничної станції може принести істотну користь для здоров'я. Крім того, відмова від обідів на винос і вечерь у ресторані і перехід на домашню їжу є простим способом підтримання нормальної ваги і знижує ризик розвитку захворювань.