Бути улюбленцем у сім'ї небезпечно для психічного здоров'я

Дорослі люди, які вважають себе улюбленцями в сім'ї, частіше стикаються з депресією. Про це попереджають фахівці Університету Пердью. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, депресія може народитися з суперництва з братами і сестрами або через відчуття, що вони зобов'язані батькам.

Причому, найбільш явні депресивні симптоми спостерігаються у людей, що мають максимально тісний емоційний зв'язок з матір'ю. Все це показали спостереження за 725 дорослими людьми (середній вік - 49 років). Вчені оцінювали рівень емоційної близькості, конфлікту, гордості і розчарування у стосунках.

Читайте такожДепресія руйнує пам'ять і гальмує процес мислення - вченіЦікаво, що не тільки у улюбленців були проблеми. Люди, які вважали, що мати ними була найбільше незадоволена, люди, які мали з нею гострий конфлікт, теж страждали від симптомів депресії. Треба сказати, відомо, що емоційна близькість до матері віддаляла людину від інших її родичів.

Хоча мало хто з батьків визнає, що виділяє когось з дітей, 65% матерів і 70% батьків любили одну дитину більше, ніж інших. Матері виділяли вже дорослих дітей, які, на їхню думку, були максимально схожі на них самих в плані переконань.