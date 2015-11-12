Страви домашнього приготування - найкорисніші для здоров'я

Страви, приготовлені вдома, знижують ризик розвитку діабету 2-го типу на 13%. Це встановили дослідники з Гарвардської школи громадського здоров'я. Фахівці додають: фастфуд знижує якість дієти і збільшує вагу. Крім того, зловживання фастфудом підвищує ризик хвороб серця, пише meddaily.ru з посиланням на Prothom Alo.

Вчені проаналізували дані більш як 58000 жінок і 41000 чоловіків віком до 36 років. На початку дослідження ніхто з учасників не страждав від діабету, раку і серцево-судинних захворювань. Дослідження показало, що у добровольців, які вживали дві і більше домашніх страви щодня (близько 11-14 таких страв на тиждень), ризик діабету 2 типу був на 13% нижчий, ніж у тих, хто за тиждень з'їдав менше шести страв, приготованих вдома.

Учасники, що харчувалися домашньою їжею, за 8 років набрали менше зайвих кілограмів.