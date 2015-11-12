Заняття спортом допомагають зберегти молодість мозку

Вчені з Королівського коледжу Лондона (king's College London) виявили, що присідання, випади і інші вправи, що зміцнюють ноги, не тільки допомагають підтримувати необхідну фізичну форму, але і корисні для мозку, повідомляє Медпортал.

Дослідники на чолі з Клер Стівс (Claire Steves) провели дослідження більш як на 150 парах близнюків жіночої статі у віці від 43 до 73 років. Вони спостерігали за жінками протягом 10 років, вивчаючи стан їх здоров'я і спосіб життя. Також на початку дослідження та після його закінчення кожна з учасниць експерименту пройшла спеціальне обстеження, в ході якого оцінювалися когнітивні здібності жінок і їх пам'ять.

Виявилося, що у жінок, ноги яких були сильнішими, пізнавальні здібності краще зберігалися. В їх головному мозку було менше змін, викликаних старінням, ніж у тих, чиї ножні м'язи були менш міцними. Звичайно, на старіння мозку впливали й інші чинники, однак цей виявився найбільш значущим.

Автори поки що не з'ясували, з чим пов'язана виявлена залежність, але вважають, що в процесі занять спортом синтезуються речовини, що благотворно впливають на головний мозок.