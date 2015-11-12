Наркоманія у жінок часто починається зі знеболювального

У дослідженні вчених з Університету Макмастера взяли участь понад 500 осіб. 58% жінок і 38% чоловіків визнали, що знеболювальне, виписане лікарем, було для них першим досвідом вживання опіоїдів. До опіоїдів відносять такі препарати, як Оксиконтін і Кодеїн, і деякі наркотики, наприклад, героїн, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

На думку дослідників, у жінок через знеболювальне залежність може розвиватися частіше, ніж у чоловіків, з ряду причин. Ймовірно, жінкам частіше їх призначають, бо вони гостріше відчувають біль і частіше звертаються за медичною допомогою. Крім того, фахівці виявили, що сьогодні від опіоїдної залежності, викликаної прийомом знеболювального, страждають на 30% більше людей, ніж у 90-ті роки.

До речі, інше дослідження, проведене в Університеті Сент-Луїса, показало: чим частіше людина приймає знеболювальні засоби на основі опіоїдів, тим вищий у неї ризик розвитку депресії. Вчені припускають, що ризик депресії може збільшувати і щоденна доза подібних знеболювальних засобів, та їх тривалий прийом.