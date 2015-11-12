Материнська смертність у світі за 25 років скоротилася на 44% - ООН

Про це йдеться у представленій доповіді ряду установ ООН, пише Ремедіум.

За словами укладачів звіту, за останні роки було досягнуто значного прогресу у боротьбі з материнською смертністю, однак в деяких країнах і регіонах досі залишається високий показник летальних випадків від ускладнень вагітності та пологів. Як зазначила глава департаменту репродуктивного здоров'я та наукових досліджень ВООЗ Лейл Сей (Lale Say), 99% випадків материнської смертності припадає на країни, що розвиваються.

Програма «Цілі розвитку тисячоліття», прийнята у 2000 році, передбачала скорочення материнської смертності в 25-літній період на 75% по відношенню до рівня 1990 року. Однак лише 9 країнам вдалося досягти таких показників. Найбільший успіх був відзначений у країнах Східної Азії, де рівень материнської смертності знизився з 95 до 27 на 100 тис. випадків народження живої дитини.

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До 2030 року ООН поставлено завдання скоротити загальносвітовий показник смертності під час вагітності, пологів і протягом шеститижневого післяпологового періоду до 70 на 100 тис. випадків народження живої дитини.