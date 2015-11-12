У дітей з ожирінням спостерігаються ознаки захворювань серця

Це з'ясувала команда вчених під керівництвом Ліньян Джинг (Linyuan Jing), пише Медпортал.

Відомо, що у огрядних дітей частіше спостерігається підвищений тиск і збільшення концентрації холестерину в крові. Надмірний набір ваги також призводить до зростання ризику розвитку діабету 2 типу.

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Автори проаналізували здоров'я 40 дітей. Двадцять з них страждали ожирінням, а вага інших двадцяти була у нормі. Кожен з дітей пройшов процедуру магнітно-резонансної томографії серця. Виявилося, що у дітей з зайвою вагою маса м'язів лівого шлуночка серця на 27% перевищувала норму, а самі м'язи були товщі на 12%. Потовщення стінок серцевого м'яза спостерігалося у 40% дітей. Все це – ознаки, що вказують на розвиток серцево-судинних захворювань.

Серед учасників, які страждають на ожиріння, семеро були підлітками, проте у дослідженні брали участь і восьмирічні діти, у яких також були виявлені ознаки захворювань серця. Дані свідчать про те, що порушення починають формуватися досить рано, саме тому батьки повинні приділяти увагу раціону дітей і стежити за їх вагою.