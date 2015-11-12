Зловживання барбекю підвищує ризик розвитку раку - вчені

Результати дослідження вчених були представлені в журналі Cancer через тиждень після заяви ВООЗ, що закликає скоротити вживання червоного м'яса та м'ясопродуктів через їхню канцерогенність, пишуть Новини Ізраїлю.

Читайте такожВживання переробленого м'яса призводить до онкологічних захворювань - ВООЗ

За даними дослідників, під час приготування на вогні в м'ясі утворюються канцерогени PhIP і MeIQx, а нирки, беручи участь у фільтрації та виведення шкідливих токсинів з організму, піддаються підвищеному ризику розвитку раку.

Порівнявши 659 пацієнтів, що страждають на ниркову клітинну карциному, і 699 здорових випробовуваних, вчені виявили, що онкологічні хворі вживали більше червоного і білого м'яса порівняно зі здоровими. Виявилося, що висока концентрація канцерогену PhIP підвищує ризик раку нирок на 54%, а MeIQx – вдвічі.

Дослідники також виявили, що люди з певними генетичними мутаціями є більш сприйнятливими до шкідливих сполук, що утворюються у процесі приготування м'яса при високих температурах – смаженні в паніровці і на грилі.

Вчені не закликають відмовитися від м'яса, однак рекомендують вживати його в помірних кількостях у складі збалансованої дієти в комплексі з фруктами і овочами, а також радять не допускати "обвуглювання" м'яса при смаженні.