Емоційна прив'язаність знижує рівень тестостерону
18:28, 12 листопада 2015Зарубіжні новини
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Не тільки емоційний зв'язок з дружиною, але і відносини з братами, сестрами, сусідами та колегами можуть призвести до зниження рівня цього гормону. Це показало нове дослідження, проведене вченими з Університету Нотр-Дама, розповідає Prothom Alo.
Вікове зниження рівня тестостерону вважається причиною старіння і чоловічої менопаузи / 062.com
Відомо, що у чоловіків, які допомагають своїм партнеркам ростити і виховувати дітей, рівень даного гормону нижче, ніж у тих, хто агресивний і дратівливий. Вчені говорять, що високий тестостерон значно збільшує ризик депресії, серцево-судинних захворювань, ожиріння і раку. А соціальна підтримка близьких зміцнює здоров'я.
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Вікове зниження рівня тестостерону вважається причиною старіння і чоловічої менопаузи. Проте фахівці не радять чоловікам засмучуватися. Адже, судячи з усього, зменшення кількості цього гормону в організмі є певні переваги.
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