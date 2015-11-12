Емоційна прив'язаність знижує рівень тестостерону

Відомо, що у чоловіків, які допомагають своїм партнеркам ростити і виховувати дітей, рівень даного гормону нижче, ніж у тих, хто агресивний і дратівливий. Вчені говорять, що високий тестостерон значно збільшує ризик депресії, серцево-судинних захворювань, ожиріння і раку. А соціальна підтримка близьких зміцнює здоров'я.

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Вікове зниження рівня тестостерону вважається причиною старіння і чоловічої менопаузи. Проте фахівці не радять чоловікам засмучуватися. Адже, судячи з усього, зменшення кількості цього гормону в організмі є певні переваги.