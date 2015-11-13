Чорний гумор може бути ознакою деменції

Вчені прийшли до висновку, що люди, у яких 9 років опісля була діагностована лобово-скронева деменція, в більшості своїй стали прихильниками чорного або непристойного гумору, повідомляють Новини Ізраїлю. Зокрема, ці майбутні пацієнти могли часто сміятися при трагічних обставинах.

Крім того, більшість таких людей воліли буфонаду сатирі. На думку вчених, подібні зміни в почутті гумору можуть служити причиною для перевірки на деменцію.

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Лобово-скронева деменція – одна з найбільш рідкісних форм деменції, при якій переважно уражаються лобові та скроневі ділянки. Ділянка мозку, на якийу впливає це захворювання, відповідає за характер і поведінку людини. Пацієнти, які страждають лобово-скроневої деменцією, відрізняються неадекватністю поведінки.