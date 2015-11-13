У жінок частіше розвивається наркотична залежність від опіоїдних анальгетиків

52% жінок і 38% чоловіків повідомили, що знеболюючі препарати, призначені лікарем, були першими опіоідами, які вони спробували. Автори з'ясували, що опіоїдною залежністю, пов'язаної з призначенням анальгетиків, страждає на 30% більше пацієнтів, ніж у 1990-х роках, пише Медпортал. Більшість людей спочатку звернулися до лікарів зі скаргами на хронічну біль.

Дослідники з'ясували, що залежність від знеболюючих у жінок розвивається частіше, ніж у чоловіків. Швидше за все це пов'язано з тим, що жінки більш чутливі до болю і частіше звертаються до лікарів зі скаргами. Зена Самаан (Zena Samaan) і її колеги вважають, що при призначенні ліків необхідно враховувати, що чоловіки і жінки реагують на лікування по-різному.