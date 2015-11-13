Медики дозволили жінкам їсти під час пологів

Фахівці говорили, що через це збільшується ймовірність кесаревого розтину і анестезії. До того ж, є ризик вдавитися. Однак анестезія сьогодні стала набагато безпечніша, ніж раніше. Більш того, багатьом жінкам просто необхідний заряд енергії під час пологів, пише meddaily.ru.

Аспірація (попадання вмісту шлунку в дихальні шляхи) може викликати пневмонію. Дослідники з Меморіального університету Ньюфаундленду кажуть: у наші дні таке практично не зустрічається, особливо серед здорових людей. Фахівці проаналізували дані 385 досліджень пологів, починаючи з 1990 року. Вчені з'ясували, що у Великобританії з 2005 по 2013 рік був зареєстрований лише один випадок аспірації в процесі пологів у жінки, яка страждала ожирінням і прееклампсією.

Дослідники додають: породіллям потрібно стільки ж енергії, скільки марафонцям під час забігу. Тому тим, у кого немає факторів ризику аспірації, таких як ожиріння, прееклампсія, еклампсія і прийом опіоїдних анальгетиків, легкий перекус піде на користь. Їсти дозволяється легкі супи, сендвічі або фрукти. А тим, хто не голодний, можна пити воду або соки.

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Без харчування організм жінки починає використовувати жир як джерело енергії. Внаслідок цього підвищується кислотність крові матері і дитини. В результаті перейми слабшають, що збільшує тривалість пологів і негативно відбивається на здоров'ї майбутньої дитини. Крім того, голодування викликає емоційний стрес, через що збільшується відтік крові від матки і плаценти. Це теж загрожує негативними наслідками.