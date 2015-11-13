Аналіз крові може виявити рак на ранніх стадіях

Вчені розробили простий аналіз сечі, за якого можна виявити рак підшлункової залози набагато раніше, ніж це зазвичай робиться, пише Медпортал. Такий тест став можливий завдяки виявленню комбінації білків, присутність якої характерно тільки для хворих цією формою раку.

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Дослідники зі шведського університету Умео (Umeå University) стверджують, що точність розробленого ними підходу становить 96%. Автори дослідили зразки крові 282 осіб, 228 з яких страждали різними формами раку, а 55 були здорові. Йонас Ніллсон (Jonas Nilsson) і його колеги порівняли РНК-профіль онкологічних хворих і здорових учасників експерименту, що дозволило їм вірно діагностувати рак в 96% випадків. Дослідникам також вдалося поставити точний діагноз і 39 хворих з ранніми стадіями онкологічних захворювань.

Вченим вдалося вірно ідентифікувати практично всі виявлені ними пухлини, а також вказати їх локалізацію. Автори підкреслюють, що така діагностика в перспективі зможе стати заміною інвазивних методів дослідження, наприклад, біопсії.