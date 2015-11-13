Домашнє харчування знижує ризик захворіти діабетом

Харчування ресторанною їжею менш корисно для здоров'я, ніж домашня їжа / evehealth.ru

Аналіз стану здоров'я медиків (58000 жінок і 41000 чоловіків, які на початку дослідження не мали діабету і проблем з серцем), проводиться з 1986 по 2012 рік, показав цікаві результати, пише Здоров'я. Ті, хто хоча б 11-14 раз в місяць обідав (або вечеряв) домашньою їжею, на 13% рідше хворіють на діабет другого типу.

На жаль, у дослідників не накопичилося досить інформації про сніданки опитаних, тому поки не можна сказати, як ранковий прийом їжі впливає на ризик розвитку діабету. Однак ясно, що харчування ресторанною їжею та стравами на винос менш корисне для здоров'я, ніж домашня їжа. До речі, за останні 50 років зросла і частка тих, хто харчується в кафе, ресторанах і їдальнях, і частка хворих на цукровий діабет. Ймовірно, це не простий збіг.