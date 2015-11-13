Неврологи дізналися, чому виникає гостре бажання з'їсти шкідливу їжу

Група вчених знайшла нейронні ланцюги в мозку, які стоять за появою непереборної тяги до якої-небудь їжі. Фахівці вивчали щурів і з'ясували, що активація особливих рецепторів здатна придушити тягу безпосередньо в зоні мозку, що провокує цю тягу, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Відомо: виявлені рецептори пов'язані з так званими клубними наркотиками. І разом вони можуть змінювати сам механізм виникнення тяги до продуктів харчування. Дана робота допоможе в перспективі впоратися з переїданням, харчовою залежністю та іншими порушеннями харчування, переконані експерти.

Не секрет, щодня людину "атакують" реклама та інші зовнішні сигнали (зображення шоколадки, наприклад), опановують нашою увагою і змушують купувати певні продукти (читай отримувати нагороду). З часом ці сигнали, пов'язані з нагородою, стають привабливими самі по собі. У результаті в людини з'являється бажання з'їсти продукт, навіть якщо він його не бачить і не голодний.

Отже, вчені звернули увагу на вентральний паллідум. Дану зону зазвичай пов'язували лише з мотивацією поведінки. Але, виявилося, вона отримує сигнали, пов'язані з нагородою. В цьому і секрет механізму тяги до продуктів.