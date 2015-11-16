Пивний живіт небезпечніший за ожиріння - медики

Відомо, що у людей з великим співвідношенням обхвату талії до обхвату стегон ризик розвитку цукрового діабету, інсульту, ішемічної хвороби серця та інших серцевих захворювань підвищений. Франциско Лопес-Хіменес (Francisco Lopez-Jimenez) і його колеги з Клініки Мейо (Mayo Clinic) показали, що цей показник впливає і на ризик смерті, пише Медпортал.

Читайте також"Сови" схильні до ожиріння - відкриття

Співробітники британського університету Шеффілда повідомили, що всіх людей, які страждають від ожиріння, можна розділити на шість груп. Вчені проаналізували дані майже 4,2 тисяч людей з індексом маси тіла (ІМТ) більше 30 одиниць.

В роботі было проаналізовано дані про 15 000 осіб. Результати виявили, що чоловіки з «пивними животами» вмирали вдвічі частіше, ніж люди з надмірною вагою або ожирінням, а у жінок з такою конституцією смертність виявилася в півтора рази вище.

Вчені пояснюють, що в цьому винен не підшкірний жир, а вісцеральний, який утворюється навколо життєво важливих внутрішніх органів. Його надлишок побічно викликає серцевий напад, інсульт, цукровий діабет 2 типу. Крім того, він може призвести до зменшення м'язової маси і спровокувати запалення, яке може стати причиною виникнення багатьох хронічних захворювань.

Автори застерігають, що для боротьби з «пивним животом» не варто налягати на їжу в надії вирівняти розподіл жиру по всьому тілу. Правильним рішенням в цьому випадку буде здоровий раціон, наприклад, середземноморська дієта, в поєднанні з фізичним навантаженням і зниженням рівня стресу.