Нейробіологи із США розробили нову методику глибокої візуалізації мозку

Авторам вдалося показати, що тепер для проведення подібних досліджень можна використовувати світлові хвилі довжиною 1600-1800 нм.

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Дослідники пояснюють, що раніше для глибокої візуалізації головного мозку використовували ближній інфрачервоний діапазон – 650-950 нм, пише medportal.ru. Це дозволяло проводити неінвазивні дослідження головного мозку, однак одержувані зображення не відрізнялися високою деталізацією.

Тепер же з'являється можливість вивчення глибших шарів головного мозку і отримання зображення більш високої якості. Нова методика може використовуватися не тільки для нейровізуалізації, але і для дослідження молочних залоз.

Найближчим часом учені планують протестувати нову методику на лабораторних мишах.