Нейробіологи із США розробили нову методику глибокої візуалізації мозку
Нейробіологи з Міського коледжу Нью-Йорка (The City College of New York) під керівництвом Ліньян Ші (Lingnyan Shi) розробили нову методику для глибокої візуалізації головного мозку.
Запропоновано новий спосіб глибокої візуалізації головного мозку / Фото: newsru.co.il
Авторам вдалося показати, що тепер для проведення подібних досліджень можна використовувати світлові хвилі довжиною 1600-1800 нм.
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Дослідники пояснюють, що раніше для глибокої візуалізації головного мозку використовували ближній інфрачервоний діапазон – 650-950 нм, пише medportal.ru. Це дозволяло проводити неінвазивні дослідження головного мозку, однак одержувані зображення не відрізнялися високою деталізацією.
Тепер же з'являється можливість вивчення глибших шарів головного мозку і отримання зображення більш високої якості. Нова методика може використовуватися не тільки для нейровізуалізації, але і для дослідження молочних залоз.
Найближчим часом учені планують протестувати нову методику на лабораторних мишах.