Щоб стати щасливим, потрібно відмовитися від соцмереж

Заздрість, спроби прикрасити своє життя і проблеми з концентрацією тісно пов'язані з використанням Facebook. Про все це можна забути, провівши без соціальної мережі всього тиждень. У новому експерименті взяли участь 1095 осіб з Данії, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Добровольців розділили на дві групи. Перша група продовжувала користуватися Facebook, а друга перестала це робити. Через тиждень в учасників, які відмовилися від соцмережі, підвищився рівень задоволеності життям. З них 88% вважали себе щасливими в порівнянні з 81% добровольців з другої групи. Користувачі Facebook відчували себе нещасними на 39% частіше за тих, хто не використовував соціальну мережу.

Близько 84% учасників експериментальної групи цінували своє життя в порівнянні з 75% з контрольної. Всього 12% добровольців, які перестали використовувати Facebook, виявилися незадоволені життям. У контрольній групі на це скаржилися 20% учасників. До кінця експерименту люди, які жили без соцмережі, почали більше спілкуватися. Крім того, у них стало менше проблем з концентрацією. В контрольній групі таких змін не було.