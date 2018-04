Створено новий тест для діагностики гепатиту С

Вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні (University of California – Irvine) розробили новий тест для діагностики гепатиту С. За даними Центрів контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention) зараз у всьому світі гепатитом С заражені понад 150 мільйонів людей, пише Медпортал. Нерідко до розвитку серйозних захворювань печінки, наприклад, цирозу або раку печінки, люди і не підозрюють, що інфіковані гепатитом С.

Група дослідників з Центру лікування печінки (Liver Centre, Китай) спільно з американськими колегами розробила новий швидкий спосіб лікування гепатиту C.

Всі тести, що використовуються в даний час, включають в себе проведення двоетапного аналізу – спочатку в крові виявляють вірус-специфічні антитіла, після чого за допомогою ПЛР підтверджують активний вірус в даний час. Дослідники підкреслюють, що устаткуванням, необхідним для проведення обох етапів аналізу, оснащені не всі лабораторії, що істотно знижує рівень виявлення гепатиту С у всьому світі.

Створений доктором Ке-Квін Ху (Ke-Qin Hu) і його колегами тест дозволяє виявити і підтвердити гепатит С всього за один етап. Новий тест недорогий і простий у застосуванні.

Для проведення аналізу потрібна сеча пацієнта, а не кров, як для більшості методів діагностики. Відмова від взяття крові знижує вартість аналізу, а також значно спрощує його проведення.