Тип фігури визначає ризик розвитку ожиріння

Жінки, які мають фігуру типу "яблуко" (жирові відкладення накопичуються в середній частині тіла), частіше страждають від розладів харчування, встановили вчені. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, людям з такою фігурою складно себе контролювати - високий ризик переїдання.

А ще було доведено, що саме жінки з фігурою типу "яблуко" менше всього задоволені собою. В принципі, втрата контролю пов'язана з багатьма захворюваннями, включаючи булімію, переїдання та анорексію. Цього разу вчені вирішили дослідити це в зв'язку з типом фігури. Вони зібрали групу приблизно з 300 жінок. За ними стежили два роки.

Оцінка стану добровольців проводилася на самому початку, через півроку і через 24 місяці (вимірювалися зріст, вага, відсоток жирової тканини та її розподіл). У жодної жінки не було діагностовано розладу харчування. Проте фахівці все одно опитали жінок на предмет наявності епізодичної втрати контролю в процесі їжі.

Виявилося, жінки з великою кількістю жирових відкладень в ділянці талії (незалежно від маси тіла та рівня депресії) частіше стикалися із втратою контролю. І з часом вони втрачали контроль все частіше. При цьому дана група жінок в меншій мірі була задоволена своїм тілом. Так, збільшення на 1 одиницю об'єму жирової тканини в ділянці талії було пов'язане з 53%-м зростанням ризику розвитку безконтрольного переїдання в найближчі два роки.