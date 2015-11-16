Вплив свинцю в перші роки життя може мати несподіваний ефект

Виявляється, свинець підвищує ризик виникнення проблем зі сном і денної сонливості вже у старших дітей, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News з посиланням на відкриття Школи медсестер Університету Пенсільванії. На щастя, із впливом свинцю можливо боротися. Але не всі батьки і лікарі можуть виявити саму проблему.

Свинець може міститися в багатьох продуктах і предметах, включаючи цукерки, іграшки, ліки. Вчені досліджували кров 665 дітей 3-5 років на концентрацію свинцю. Через шість років проводилася оцінка якості сну (дітям вже було 9-11 років). З'ясувалося, що безсоння і прийом снодійних спостерігалися в 2 і 3 рази частіше серед дітей з рівнем свинцю, вищим 10 мкг свинцю на децилітр крові.

У свою чергу, відомо, що навіть низькі концентрації свинцю в крові вагітної жінки здатні пошкодити кістки та інші органи її майбутньої дитини. Важкі метали проходять через плаценту і впливають на розвиток мозку плоду. Дослідження вчених з Університету Уейна показало: свинець також порушує процес метилування ДНК (модифікації молекули ДНК без зміни самої нуклеотидної послідовності), і ці зміни передаються через покоління.

Фахівці виявили специфічні зміни ДНК у сухих плямах крові новонароджених дітей. Біоматеріал жінок і дітей було отримано з унікального біобанка, в якому зберігаються плями крові дітей, які народилися з 1984 року. Дослідники з'ясували, що вплив свинцю на вагітну жінку зачіпає процес метилування ДНК статевих клітин плоду. Таким чином, свинець здатний змінити кров онука жінки, яка зазнала впливу.