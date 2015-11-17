Глобальні цілі по боротьбі з кором у світі цього року не будуть досягнуті - експерти

Згідно з новими даними ВООЗ, останнім часом темпи зростання охоплення програм імунізації стали скорочуватися, пише Ремедіум.

Фахівці міжнародної організації зазначають, що глобальний охоплення першою дозою вакцини зріс до 72% у 2000 році до 85% в 2015 році, однак в останні 4 роки цей показник залишається незмінним. При цьому лише 50% дитячого населення планети успішно проходять імунізацію другий дозою вакцини. За словами експертів, при збереженні поточних трендів, у 2015 році не вийде добитися досягнення намічених цілей щодо елімінації кору.

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У ВООЗ повідомляють, що міжнародні зусилля по боротьбі з кором дозволили скоротити на 79% кі лькістьлетальних результатів: на початку 2000-х реєструвалося близько 546,8 тис. випадків смерті від захворювання, тоді як в 2014 було відзначено тільки 114,9 тис. випадків. За підрахунками фахівців ВООЗ, завдяки підвищенню охоплення програм імунізації було збережено 17,1 млн життів з 2000 року.