Рівень глюкози у крові пов'язаний з раком
11:46, 17 листопада 2015Зарубіжні новини
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Робота дослідників з університету штату Огайо виявила, що клітини злоякісних пухлин відрізняються від нормальних ще й тим, що в них утворюються жири за допомогою глюкози.
Клітини злоякісних пухлин відрізняються від нормальних тим, як у них утворюються жири за допомогою глюкози./ Фото: УНІАН
Злоякісні пухлини можуть бути досить неоднорідними в плані доступності поживних речовин для ракових клітин в їхьому складі, пише Здоров'я.
У різний час харчування для клітин може бути як цілком достатньо, так і занадто мало. Тому клітини навчилися боротися з "перебоями напруги", використовуючи особливий шлях синтезу ліпідів,який запускається при підвищеному вмісті глюкози в крові. Блокування цього шляху може стати дієвим способом боротьби зі злоякісними пухлинами, в тому числі з такими, які зараз ще не вміють лікувати — наприклад, з гліобластомами.
До того ж, цей шлях утворення ліпідів може бути задіяний і при атеросклерозі, і при метаболічному синдромі, і при діабеті.
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