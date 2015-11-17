Рівень глюкози у крові пов'язаний з раком

Злоякісні пухлини можуть бути досить неоднорідними в плані доступності поживних речовин для ракових клітин в їхьому складі, пише Здоров'я.

У різний час харчування для клітин може бути як цілком достатньо, так і занадто мало. Тому клітини навчилися боротися з "перебоями напруги", використовуючи особливий шлях синтезу ліпідів,який запускається при підвищеному вмісті глюкози в крові. Блокування цього шляху може стати дієвим способом боротьби зі злоякісними пухлинами, в тому числі з такими, які зараз ще не вміють лікувати — наприклад, з гліобластомами.

До того ж, цей шлях утворення ліпідів може бути задіяний і при атеросклерозі, і при метаболічному синдромі, і при діабеті.