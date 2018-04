Хворобу Альцгеймера можна лікувати світлом

Корейські вчені запропонували лікувати нейродегенеративні захворювання з використанням фототерапії / www.damex.ru



Чан Беум Парк (Chan Beum Park) і його колеги з Корейського дослідницького інституту біонаук та біотехнологій (Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology) виявили спосіб придушення формування бета-амілоїдів із використанням світлочутливих порфиринів, пише Медпортал. Дослідницька група з Школи остеопатичної медицини при Університеті Делеговано (Rowan University School of Osteopathic Medicine) розробила тест для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера.

Бета-амілоїдні плашки в головному мозку пацієнтів, які страждають на хворобу Альцгеймера. Інгібування формування цих плашок на ранніх стадіях допоможе запобігти розвиток і прогресування захворювання, вважають вчені.

Фототерапія вже використовується в клінічній онкологічній практиці, однак для боротьби з нейродегенеративними захворюваннями ця методика поки не застосовувалася. У своїх експериментах автори використовували сині світлодіоди і фотосенсибілізатор порфирин. Поглинаючи енергію світла, порфирин переходив у збуджений стан, що в подальшому призводило до вивільнення активного кисню.

Метод вже протестований на плодових мушках дрозофілах, які використовувалися для створення моделі хвороби Альцгеймера у безхребетних. Фототерапія призвела до істотного послаблення симптомів захворювання. Автори також вважають, що такий метод лікування викликає набагато менше побічних ефектів, а пацієнтам, які проходять курс фототерапії, будуть потрібні набагато менші дози ліків.

Найближчим часом автори планують протестувати інші фотосенсибилізатори, а також перевірити ефективність терапії нового типу на мишах.