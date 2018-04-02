На думку експертів ВООЗ, населення недостатньо інформоване про зростаючу стійкість бактерій до антибіотиків / Фото: ja-zdorov.ru

Люди неправильно вживають антибіотики - ВООЗ

10:27, 17 листопада 2015
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Приблизно третина респондентів вважають, що можна припинити вживати антибіотики при перших ознаках поліпшення стану, тобто ще до закінчення курсу прийому ліків.

На думку експертів ВООЗ, населення недостатньо інформоване про зростаючу стійкість бактерій до антибіотиків / Фото: ja-zdorov.ru

Люди в усьому світі недостатньо інформовані про дію антибіотиків на організм.

До такого висновку дійшли експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає ВВС Україна.

Дослідження проводили у 12 країнах. Участь в ньому взяли 10 тис. людей.

Згідно з отриманими результатами, 64% опитаних переконані, що антибіотики допомагають вилікувати застуду та грип.

Приблизно третина респондентів вважають, що можна припинити вживати антибіотики при перших ознаках поліпшення стану, тобто ще до закінчення курсу прийому ліків.

А чверть опитаних готова вживати антибіотики, які порадили їм друзі або близькі, якщо у тих були схожі симптоми захворювання.

На думку експертів ВООЗ, населення недостатньо інформоване про зростаючу стійкість бактерій до антибіотиків.

"Хоча люди визнають існування проблеми, вони не повністю розуміють її причини, і що вони можуть у зв'язку з цим зробити", - йдеться у дослідженні.

Читайте такожЛише одного курсу антибіотиків досить, щоб порушити мікрофлору на цілий рікАнтибіотики здатні вбивати мікроби і бактерії, але вони не мають впливу на віруси. ВООЗ нагадує, що неправильне використання протимікробних препаратів прискорює появу стійких штамів - це призводить до того, що боротися з інфекціями стає дедалі важче.

У жовтні з'явилися результати іншого дослідження, згідно з яким щороку більше 6 тис. людей у США вмирають через зниження ефективності антибіотиків.

У рамках того дослідження група вчених з різних американських інститутів дійшла висновку, що до половини відомих бактерій, які викликають постопераційні інфекції, демонструють стійкість до дії застосовуваних у США антибіотиків.

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