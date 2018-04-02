Люди неправильно вживають антибіотики - ВООЗ

Люди в усьому світі недостатньо інформовані про дію антибіотиків на організм.

До такого висновку дійшли експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає ВВС Україна.

Дослідження проводили у 12 країнах. Участь в ньому взяли 10 тис. людей.

Згідно з отриманими результатами, 64% опитаних переконані, що антибіотики допомагають вилікувати застуду та грип.

Приблизно третина респондентів вважають, що можна припинити вживати антибіотики при перших ознаках поліпшення стану, тобто ще до закінчення курсу прийому ліків.

А чверть опитаних готова вживати антибіотики, які порадили їм друзі або близькі, якщо у тих були схожі симптоми захворювання.

На думку експертів ВООЗ, населення недостатньо інформоване про зростаючу стійкість бактерій до антибіотиків.

"Хоча люди визнають існування проблеми, вони не повністю розуміють її причини, і що вони можуть у зв'язку з цим зробити", - йдеться у дослідженні.

Читайте такожЛише одного курсу антибіотиків досить, щоб порушити мікрофлору на цілий рікАнтибіотики здатні вбивати мікроби і бактерії, але вони не мають впливу на віруси. ВООЗ нагадує, що неправильне використання протимікробних препаратів прискорює появу стійких штамів - це призводить до того, що боротися з інфекціями стає дедалі важче.

У жовтні з'явилися результати іншого дослідження, згідно з яким щороку більше 6 тис. людей у США вмирають через зниження ефективності антибіотиків.

У рамках того дослідження група вчених з різних американських інститутів дійшла висновку, що до половини відомих бактерій, які викликають постопераційні інфекції, демонструють стійкість до дії застосовуваних у США антибіотиків.