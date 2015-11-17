Солодке залишає незгладимий слід в мозку

Вчені з Університету Джорджії провели дослідження на мишах. Одній групі гризунів в їжу додавали сахарозу, а іншій - сахарин. Фахівці помітили, що солодке підвищувало в нейронах дорсального гіпокампу, пов'язаного з епізодичною пам'яттю, рівень маркера синаптичної пластичності - білка ARC. Це свідчило про формування нових спогадів, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники припускають: спогади сильно впливають на харчову поведінку. Так, пригнічення активності нейронів дорсального гіпокампа після вживання солодкого наближало наступний прийом їжі і змушувало гризунів їсти більше. Також попередні дослідження показали, що через сторонні заняття за їжею, наприклад, перегляд телевізора, людина під час наступного прийому їжі з'їдає більше.

Крім того, люди, які страждають амнезією, їдять знову, якщо їм пропонують, навіть якщо вони вже їли до цього. Мабуть, справа у відсутності у них спогадів про вживання їжі. Надалі вчені планують з'ясувати, чи впливають на рівень ARC в дорсальном гіпокампі білки, жири і вуглеводи.