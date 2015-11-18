У Гвінеї виписали з лікарні останнього пацієнта з лихоманкою Ебола
10:40, 18 листопада 2015Зарубіжні новини
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У столиці Гвінеї Конакрі був виписаний останній пацієнт, який переніс лихоманку Ебола, інформує Reuters з посиланням на офіційні джерела.
REUTERS
За словами прес-представника підрозділу по боротьбі з лихоманкою Ебола, 19-денній дитині було зроблено два тести, проте вірус в її крові виявити не вдалося. Немовля народилося в центрі з лікування лихоманки Еболи у зараженої матері — їй самій вижити не вдалося, пише Ремедіум.
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Виписка останнього пацієнта означає, якщо протягом наступних 42 днів у країні не вдасться виявити нові випадки зараження, то Гвінея буде оголошена вільною від геморагічної лихоманки.
Раніше в цьому місяці ВООЗ заявила про припинення поширення лихоманки Ебола у Сьерра-Леоне, до цього про закінчення епідемії офіційно було оголошено у Ліберії.
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