Препарат проти алкоголізму перспективний у терапії ВІЛ-інфекції - вчені

Здатність дисульфіраму активувати транскрипцію ВІЛ була виявлена в лабораторних експериментах. Для підтвердження свого відкриття вчені провели пілотне дослідження із збільшенням дози, пише remedium.ru.

У клінічних дослідженнях взяли участь 30 пацієнтів, які проходять антиретровірусну терапію в клініках Мельбурна і Сан-Франциско. У всіх учасників рівень РНК ВІЛ становив менше 50 копій/мл, а показник CD4 перевищував 350 клітин/мкл. Пацієнти були рандомізовані на три групи і отримували 500, 1000 або 2000 мг дисулфірама протягом 3 днів.

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Згідно з отриманими даними, після введення препарату у пацієнтів спостерігався стрибок рівня вірусного навантаження, що свідчить про активацію вірусу. Підкреслюється, що дисулфірам добре переносився пацієнтами. Також в ході КД не було відмічено серйозних побічних ефектів препарату.

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Використовувані в даний час антиретровірусні препарати перешкоджають реплікації вірусу в клітинах імунної системи, що мають на своїй поверхні рецептори CD4. Тим не менш, вірусний геном залишається у «сплячих» клітинах імунної системи, які формують так званий «вірусний резервуар». У разі припинення прийому антиретровірусних препаратів, реплікація ВІЛ поновлюється і захворювання, що веде до розвитку СНІДу, починає прогресувати. Зараз перспективним напрямком пошуків лікування ВІЛ є дослідження методів примусової активації вірусу в «сплячих» клітинах.