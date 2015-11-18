Темп дихання впливає на сприйняття смаку та аромату

Модель, розроблена командою інженерів з Університету Пенсільванії, показала: форма дихальних шляхів забезпечує доставку молекул запаху в носову порожнину і дозволяє людям насолоджуватися улюбленою їжею. Вчені довели, що повільне дихання допомагає більш повно відчувати смак і аромат їжі, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Раніше фізіологи вивчали рух повітря по носових проходах, але залишали без уваги шлях від задньої частини рота до носа. У новому дослідженні вчені з допомогою КТ і фахівців-радіологів побудували схему дихальних шляхів людини від ніздрів до трахеї, що включає тонкі структури. Потім вони надруковані на 3D-принтері модель, на якій тестували повітряні потоки під час вдиху і видиху.

Дослідники виявили: пережовані частинки їжі потрапляють в задню частину ротової порожнини, у своєрідну нішу, розташовану збоку від основного потоку повітря. Коли людина робить вдих носом, утворюється повітряна завіса, яка не дає летючим часткам залишати нішу і потрапляти в легені. Але на видиху повітряний потік підхоплює частинки і переносить їх у носову порожнину. Тут запахи сприймаються нюховими клітинами. Рух частинок залежить від швидкості дихання. Спокійне дихання дозволяє доставити максимальну кількість летких сполук в ніс і покращує смак їжі.