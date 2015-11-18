Вживання солодкого змушує людину їсти частіше - дослідження

Дослідження: вживання солодкого "змушує" є частіше / 062.com

Висновки, опубліковані в журналі Hippocampus, показують, що вживання солодкого активує нейрони в гіпокампі – частині мозку, яка має вирішальне значення у формуванні епізодичної пам'яті, пишуть Новини Ізраїлю.

На думку вчених, епізодична пам'ять відіграє важливу роль у контролі харчової поведінки: ми приймаємо рішення на основі наших спогадів про те, що і коли ми їли ("Мабуть, зараз я не буду, тому що я добре поснідав").

Дослідження показали, що тимчасова деактивація певних відділів гіпокампу шляхом введення сахарози під час формування спогадів про трапезу наближає початок наступного прийому їжі і змушує щурів їсти більше.

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Вчені підкреслюють, що формування спогадів про їжу вкрай важливо для здорового харчування: було показано, що порушення процесу запам'ятовування процесу їжі (наприклад, через перегляд телевізора) збільшує обсяг з'їденого в наступний раз. Крім цього, пацієнти з амнезією знову приступають до їжі при демонстрації страв, навіть якщо вони вже поїли.

Дослідження показали, що часті "перекуси" пов'язані з ожирінням, та за останні три десятиліття діти і дорослі стали частіше їсти підсолоджені десерти і напої протягом дня.