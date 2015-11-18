Буйна поведінка п'яних пов'язана з генетичною мутацією

Згідно з новим дослідженням Університету Брістоля (University of Bristol), споживання алкоголю в невеликому обсязі (що відповідає приблизно келиху вина) може підвищити привабливість питущого. Проте цей ефект зникає при більшій кількості випитого.

Автори намагалися з'ясувати, чому люди в стані алкогольного сп'яніння починали вести себе агресивно. Для того, щоб зрозуміти, чи не пов'язано буйне поводження з генетичними причинами, вони проаналізували дані фінських родин, в яких одні люди в стані сп'яніння вели себе агресивно, а інші залишалися спокійними. Всі учасники дослідження випивали помірно і жоден з них не був алкоголіком.

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Виявилося, що в геномі тих, хто в стані сп'яніння, вів себе агресивно, була присутня мутація гена 5-HT2B. Цей ген відповідає за утворення серотонінових рецепторів типу 2В, здатних зв'язуватися з нейромедіатором серотоніном.

Мутація призводить до порушення збірки рецепторів, що заважає нормальній передачі серотонінових сигналів в головному мозку. Автори припускають, що саме це змушує людей вести себе буйно у стані сп'яніння та здійснювати необдумані вчинки. Наприклад, саме носіїв мутацій найчастіше зупиняли за водіння у п'яному вигляді.

Більш ранні дослідження, проведені іншими вченими, показали, що носії мутації в гені 5-HT2B і в тверезому стані були більш імпульсивними і гірше себе контролювали.