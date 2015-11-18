Планшети і смартфони порушують нормальний сон дітей

Згідно з отриманими в ході дослідження даних, нові моделі пристроїв мають більш контрастні, яскраві і великі по площі екрани, які випромінюють насичене синє світло, пишуть Новини Ізраїлю з посиланням на ВВС.

Деякі довжини хвиль світла (наприклад, синьо-зеленого відтінку) можуть порушити обмін мелатоніну, який починає вироблятися з настанням темряви і допомагає заснути.

На думку фахівців, яскраві екрани відмінно підходять для світлого часу доби, але не варто зловживати ними в нічний час: використання смартфонів і планшетів здатне зрушити час засинання на годину.

Вчені відзначають, що дорослі і діти можуть уникнути подібного ефекту, встановивши на смартфон спеціальний додаток, який фільтрує спектр випромінюваного екраном світла. Крім цього, вони рекомендують перемикати гаджети в "сплячий режим".