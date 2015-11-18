Планшети і смартфони порушують нормальний сон дітей
Дослідники з кафедри дитячої медицини лікарні Евеліна (Лондон) вивчили спектр світла, що випромінюється планшетами, телефонами та електронними книгами, і проаналізували його вплив на сон малюків.
Згідно з отриманими в ході дослідження даних, нові моделі пристроїв мають більш контрастні, яскраві і великі по площі екрани, які випромінюють насичене синє світло, пишуть Новини Ізраїлю з посиланням на ВВС.
Деякі довжини хвиль світла (наприклад, синьо-зеленого відтінку) можуть порушити обмін мелатоніну, який починає вироблятися з настанням темряви і допомагає заснути.
На думку фахівців, яскраві екрани відмінно підходять для світлого часу доби, але не варто зловживати ними в нічний час: використання смартфонів і планшетів здатне зрушити час засинання на годину.
Вчені відзначають, що дорослі і діти можуть уникнути подібного ефекту, встановивши на смартфон спеціальний додаток, який фільтрує спектр випромінюваного екраном світла. Крім цього, вони рекомендують перемикати гаджети в "сплячий режим".